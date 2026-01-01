Lumifor LFLH-02 держатель для установки вспышки и зонта на студийную стойку

Арт. NVF-2013

Grifon 17 R-1218SW – складной двухцветный отражатель с серебряной и белой поверхностями. Отражатель на пружине. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.

Размер 120х180 см. Размер в сложенном состоянии 58 см.