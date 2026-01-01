Godox AD-B2 голова сдвоенная для вспышек AD200

Характеристики:
- совместимость со вспышками - AD200/AD200Pro
- совместимость с лампами - FT-AD200 (открытая лампа)
- максимальная мощность импульса - 400 Дж
- мощность лампы пилотного света - 2х20 Вт
- размер - 220х152х70 мм
- вес - 820 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Характеристики:
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