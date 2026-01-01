Godox AD-B2 голова сдвоенная для вспышек AD200

Артикул: DAN-4234

Голова сдвоенная Godox AD-B2 для вспышек AD200.

Сдвоенная голова позволяет объединить две вспышки Godox AD200 или AD200Pro с лампами FT-AD200 в один моноблок с мощностью импульса 400 Дж. Прибор имеет две встроенные светодиодные лампы пилотного света по 20 Вт, крепление 5/8" на наклонном шарнире.