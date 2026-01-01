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Godox AD-B2 голова сдвоенная для вспышек AD200
Godox AD-B2 голова сдвоенная для вспышек AD200
Godox AD-B2 голова сдвоенная для вспышек AD200
Godox AD-B2 голова сдвоенная для вспышек AD200

Godox AD-B2 голова сдвоенная для вспышек AD200

Godox
Артикул: DAN-4234

Голова сдвоенная Godox AD-B2 для вспышек AD200.

Сдвоенная голова позволяет объединить две вспышки Godox AD200 или AD200Pro с лампами FT-AD200 в один моноблок с мощностью импульса 400 Дж. Прибор имеет две встроенные светодиодные лампы пилотного света по 20 Вт, крепление 5/8" на наклонном шарнире.

Описание

Характеристики:

  • совместимость со вспышками - AD200/AD200Pro
  • совместимость с лампами - FT-AD200 (открытая лампа)
  • максимальная мощность импульса - 400 Дж
  • мощность лампы пилотного света - 2х20 Вт
  • размер - 220х152х70 мм
  • вес - 820 г

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