Godox AD-B2 держатель двух фотовспышек Witstro AD200

Описание

Вспышки без головы вставляются сзади крепления. Не обязательно ставить сразу две вспышки, можно работать, установив только одну. Спереди есть возможность установить две лампы от AD200, либо одну в центральное гнездо.

Байонетное крепление типа Bowens позволяет установить любую светоформирующую насадку с соответствующим креплением. На держателе предусмотрено поворотное крепление на студийную стойку стойку.

Измерения показывают, что две вспышки Godox AD200 в креплении AD-B2 дают всего на 0,1 стоп меньше света, чем Godox AD600B.