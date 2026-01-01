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Godox AD-B2 держатель двух фотовспышек Witstro AD200
Godox AD-B2 держатель двух фотовспышек Witstro AD200
Godox AD-B2 держатель двух фотовспышек Witstro AD200
Godox AD-B2 держатель двух фотовспышек Witstro AD200
Godox AD-B2 держатель двух фотовспышек Witstro AD200
Godox AD-B2 держатель двух фотовспышек Witstro AD200
Godox AD-B2 держатель двух фотовспышек Witstro AD200
Godox AD-B2 держатель двух фотовспышек Witstro AD200

Godox AD-B2 держатель двух фотовспышек Witstro AD200

Godox
Артикул: NVF-9588

Godox AD-B2 - держатель двух фотовспышек Witstro AD200.

Держатель позволяет использовать с одним модификатором света сразу две вспышки с двумя лампами, получая в результате 400 ваттный импульс.

Описание

Вспышки без головы вставляются сзади крепления. Не обязательно ставить сразу две вспышки, можно работать, установив только одну. Спереди есть возможность установить две лампы от AD200, либо одну в центральное гнездо.

Байонетное крепление типа Bowens позволяет установить любую светоформирующую насадку с соответствующим креплением. На держателе предусмотрено поворотное крепление на студийную стойку стойку.

Измерения показывают, что две вспышки Godox AD200 в креплении AD-B2 дают всего на 0,1 стоп меньше света, чем Godox AD600B.

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