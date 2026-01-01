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FST HS-02 держатель для накамерной вспышки

FST HS-02 держатель для накамерной вспышки

FST
Артикул: OLE-1270

FST HS-02 – держатель для накамерной вспышки. Используется для установки вспышек на штативы и стойки. Имеет возможность изменения угла наклона на 180 градусов. Для установки фотозонта предусмотрено специальное отверстие. 

Описание

FST HS-02 держатель для накамерной вспышки

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