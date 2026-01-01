Falcon Eyes SR-41T (BW) - софтрефлектор (портретная тарелка) диаметром 41 см с байонетом Bowens. Внутренняя поверхность серебряная.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST HS-02 – держатель для накамерной вспышки. Используется для установки вспышек на штативы и стойки. Имеет возможность изменения угла наклона на 180 градусов. Для установки фотозонта предусмотрено специальное отверстие.
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Falcon Eyes SR-41T (BW) - софтрефлектор (портретная тарелка) диаметром 41 см с байонетом Bowens. Внутренняя поверхность серебряная.
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