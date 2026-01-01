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П-Фото (1301) держатель для накамерной вспышки и байонета SS c наклонной посадкой

П-Фото (1301) держатель для накамерной вспышки и байонета SS c наклонной посадкой

П-Фото
Артикул: NVF-2016

П-Фото (1301) – держатель для накамерной вспышки необходим для соединения портативной вспышки с софтбоксом, шторками, сотами, фильтрами и т.д., имеющими посадочный байонет SS. Устанавливается на стандартный вал 5/8" стойки или системную трубу. Имеет возможность наклона на угол 90 градусов.

Описание

Характеристики:

  • холодный башмак (адаптер 1050-1) под вспышку
  • холодный башмак для расширения системы
  • посадочный диаметр 5/8"
  • угол наклона 90 градусов

 

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