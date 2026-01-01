П-Фото (1301) держатель для накамерной вспышки и байонета SS c наклонной посадкой

Характеристики:
- холодный башмак (адаптер 1050-1) под вспышку
- холодный башмак для расширения системы
- посадочный диаметр 5/8"
- угол наклона 90 градусов
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (1301) – держатель для накамерной вспышки необходим для соединения портативной вспышки с софтбоксом, шторками, сотами, фильтрами и т.д., имеющими посадочный байонет SS. Устанавливается на стандартный вал 5/8" стойки или системную трубу. Имеет возможность наклона на угол 90 градусов.
Характеристики:
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Grifon SSA-OB6 – восьмиугольный софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Диаметр внешнего экрана 60 см. Небольшой размер софтбокса позволяет с успехом применять его в мини-студиях и помещениях с малой площадью. Байонет SS. Вес - 0,6 кг.
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.