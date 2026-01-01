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П-Фото (1305E) держатель для накамерной вспышки с байонетом Elinchrom

П-Фото (1305E) держатель для накамерной вспышки с байонетом Elinchrom

П-Фото
Артикул: FTR-1282

П-Фото (1305E) – специальный металлический держатель.

Позволяет использовать студийные аксессуары с накамерной вспышкой. Имеет наклонную голову. Угол наклона ±90 град. Предназначен для соединения портативной вспышки с софтбоксом, тубусом, шторками, сотами, фильтрами и т.д., имеющими посадочный байонет Elinchrom. Устанавливается на стандартный вал 5/8" стойки или системной трубы.

Описание

П-Фото (1305E) держатель для накамерной вспышки с байонетом Elinchrom

Комплектация

(1305E)

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