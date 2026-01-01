П-Фото (1305E) держатель для накамерной вспышки с байонетом Elinchrom

Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle – рукоятка-держатель для софтбокса. Длина – 38 см, максимальная нагрузка – 2,5 кг. Идеальный инструмент, позволяющий фотографу быть максимально мобильным.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (1305E) – специальный металлический держатель.
Позволяет использовать студийные аксессуары с накамерной вспышкой. Имеет наклонную голову. Угол наклона ±90 град. Предназначен для соединения портативной вспышки с софтбоксом, тубусом, шторками, сотами, фильтрами и т.д., имеющими посадочный байонет Elinchrom. Устанавливается на стандартный вал 5/8" стойки или системной трубы.
(1305E)
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Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle – рукоятка-держатель для софтбокса. Длина – 38 см, максимальная нагрузка – 2,5 кг. Идеальный инструмент, позволяющий фотографу быть максимально мобильным.
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