П-Фото (1161) штативная голова

Арт. VBR-391Falcon Eyes SP-4M8M переходник студийный 1/4 - 3/8
Наличие
более 10 шт
Falcon Eyes SP-4M8M – переходник для установки осветительных голов на нестандартные штативы.
Винты на 1/4" и на 3/8".
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant (1161) – двухзвенная штативная голова для фотозонта. Угол наклона +90 град. С двух сторон имеются посадочные отверстия диаметром 5/8".
(1161)
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Falcon Eyes SP-4M8M – переходник для установки осветительных голов на нестандартные штативы.
Винты на 1/4" и на 3/8".