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П-Фото (1161) штативная голова

П-Фото (1161) штативная голова

П-Фото
Артикул: FTR-1269

Fotokvant (1161) – двухзвенная штативная голова для фотозонта. Угол наклона +90 град. С двух сторон имеются посадочные отверстия диаметром 5/8".

Описание

П-Фото (1161) штативная голова

Комплектация

(1161)

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