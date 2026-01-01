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П-Фото (1190-36Р) рукоятка телескопическая 32-60 см

П-Фото (1190-36Р) рукоятка телескопическая 32-60 см

П-Фото
Артикул: NVF-1050

П-Фото (1190-36Р) – предназначена для удержания в руке легкой фотокамеры, вспышки, осветителя, микрофона и т.п. Позволяет осуществлять съемку в труднодоступных местах, например, на концертах или мероприятиях, где много людей и существует необходимость в съемке выше уровня толпы.

Описание

Характеристики:

  • количество секций – 2
  • минимальная длина – 32 см
  • максимальная длина – 60 см
  • вес, г – 240 г
  • посадочное соединение – вал 5/8" с резьбовым винтом 1/4"

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