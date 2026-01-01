Phottix HD (82492) легкоскладываемый зонт-софтбокс с решеткой 70х70 см

Вспышка устанавливается в обратном направлении внутри софтбокса. Поток света должен быть направлен в сторону задней части для достижения более уравновешенного освещения, чтобы избежать локальных «горячих пятен». Данный софтбокс можно использовать с накамерной импульсной вспышкой, либо с небольшим студийным осветителем.
Тканевый фон Grifon - пятнистый травяной с фиолетовым.
Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.