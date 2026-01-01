Phottix HD (82492) легкоскладываемый зонт-софтбокс с решеткой 70х70 см

Описание

Вспышка устанавливается в обратном направлении внутри софтбокса. Поток света должен быть направлен в сторону задней части для достижения более уравновешенного освещения, чтобы избежать локальных «горячих пятен». Данный софтбокс можно использовать с накамерной импульсной вспышкой, либо с небольшим студийным осветителем.