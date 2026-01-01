images
Phottix HD (82492) легкоскладываемый зонт-софтбокс с решеткой 70х70 см

Phottix HD (82492) легкоскладываемый зонт-софтбокс с решеткой 70х70 см

Phottix
Артикул: NVF-5576

Phottix HD (82492) – легкоскладываемый зонт-софтбокс Phottix HD (82492) для профессионального использования. Комплектуется решеткой 70х70 см.

Описание

Вспышка устанавливается в обратном направлении внутри софтбокса. Поток света должен быть направлен в сторону задней части для достижения более уравновешенного освещения, чтобы избежать локальных «горячих пятен». Данный софтбокс можно использовать с накамерной импульсной вспышкой, либо с небольшим студийным осветителем. 

Комплектация

  • Софтбокс.
  • Чехол для переноски.
  • Рассеиватель.
  • Решетка.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Grifon W-253 фон пятнистый травяной с фиолетовым 2,7х5 м
Grifon W-253 фон пятнистый травяной с фиолетовым 2,7х5 м
Арт. FTR-615
Grifon W-253 фон пятнистый травяной с фиолетовым 2,7х5 м
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 18 ч

Тканевый фон Grifon - пятнистый травяной с фиолетовым.

Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 280 ₽
4 750 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Арт. VBR-503
Falcon Eyes L-2440 A/B стойка для студийного освещения
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 3 дн, 8 ч

Falcon Eyes L-2440 A/B – четырехсекционная алюминиевая студийная стойка для освещения с воздушным амортизатором.

Максимальная высота 244 см.

-10 %2 780 ₽
2 500 ₽
В корзину

Видео

Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Фил Пенман — один из наиболее влиятельных уличных фотографов
Фил Пенман — один из наиболее влиятельных уличных фотографов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.