images
Lumifor LS-6060-F2 софтбокс для накамерной вспышки 60 см с кронштейном

Lumifor LS-6060-F2 софтбокс для накамерной вспышки 60 см с кронштейном

Lumifor
Артикул: NVF-5333

Lumifor LS-6060-F2 – быстро раскладной софтбокс стробиста для накамерной вспышки 60 см. Комплектуется адаптером для крепления накамерной вспышки и установки на студийную стойку. Имеет небольшой вес и компактный форм фактор. Является идеальным решением для выездной съемки.  В комплекте сумка для переноски.

Описание

Характеристики:

  • формфактор – быстро раскладной;
  • размер, см – 60x60;
  • применение – для накамерных вспышек;

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards набор карт для баланса белого
Арт. RRJ-002
Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards набор карт для баланса белого
Наличие
более 10 шт

Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards – карточка установки баланса белого для цифровой фотографии. Простое, легкое в использовании, ультрапортативное и экономичное приспособоление для установки баланса белого. Размеры каждой карты 2" х 3 1/4" или примерно 50 на 83 миллиметров.

350 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка жидкости в студии
Фотосъемка жидкости в студии
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
ФРАНК АНДРЕ — СОВРЕМЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОТОГРАФ И НАСЛЕДНИК ИМПРЕССИОНИСТОВ
ФРАНК АНДРЕ — СОВРЕМЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОТОГРАФ И НАСЛЕДНИК ИМПРЕССИОНИСТОВ
Новая жизнь старого объектива
Новая жизнь старого объектива
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.