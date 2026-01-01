Lumifor LS-6060-F2 софтбокс для накамерной вспышки 60 см с кронштейном

Артикул: NVF-5333

Lumifor LS-6060-F2 – быстро раскладной софтбокс стробиста для накамерной вспышки 60 см. Комплектуется адаптером для крепления накамерной вспышки и установки на студийную стойку. Имеет небольшой вес и компактный форм фактор. Является идеальным решением для выездной съемки. В комплекте сумка для переноски.