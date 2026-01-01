Lumifor LS-6060-F2 софтбокс для накамерной вспышки 60 см с кронштейном

Характеристики:
- формфактор – быстро раскладной;
- размер, см – 60x60;
- применение – для накамерных вспышек;
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LS-6060-F2 – быстро раскладной софтбокс стробиста для накамерной вспышки 60 см. Комплектуется адаптером для крепления накамерной вспышки и установки на студийную стойку. Имеет небольшой вес и компактный форм фактор. Является идеальным решением для выездной съемки. В комплекте сумка для переноски.
Характеристики:
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Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards – карточка установки баланса белого для цифровой фотографии. Простое, легкое в использовании, ультрапортативное и экономичное приспособоление для установки баланса белого. Размеры каждой карты 2" х 3 1/4" или примерно 50 на 83 миллиметров.