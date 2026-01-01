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Lumifor LS-4040-F2 софтбокс для накамерной вспышки 40 см с кронштейном

Lumifor LS-4040-F2 софтбокс для накамерной вспышки 40 см с кронштейном

Lumifor
Артикул: NVF-5331

Lumifor LS-4040-F2 – быстро раскладной софтбокс стробиста для накамерной вспышки 40 см. Комплектуется адаптером для крепления накамерной вспышки и установки на студийную стойку. Имеет небольшой вес и компактный форм фактор. Является идеальным решением для выездной съемки.

Описание

Характеристики:

  • форм фактор – быстро раскладной;
  • размер, см – 40x40;
  • применение – для накамерных вспышек;

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