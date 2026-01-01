Lumifor LS-4040-F2 софтбокс для накамерной вспышки 40 см с кронштейном

Характеристики:
- форм фактор – быстро раскладной;
- размер, см – 40x40;
- применение – для накамерных вспышек;
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LS-4040-F2 – быстро раскладной софтбокс стробиста для накамерной вспышки 40 см. Комплектуется адаптером для крепления накамерной вспышки и установки на студийную стойку. Имеет небольшой вес и компактный форм фактор. Является идеальным решением для выездной съемки.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Синхрокабель с поддержкой ETTL для соединения фотокамеры Canon с управляемой внешней вспышкой. Длина (растягивается) до двух метров.
Falcon Eyes EB-060 – предназначен для получения полноценного дополнительного источника мягкого света.
Оснащен металлическим кронштейном и может быть установлен на любую вспышку с горячим башмаком. Размер: 40х40 см. Вес - 1,0 кг.
Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.
Grifon SFUV-4040 – быстрораскладной софтбокс 40х40 см для накамерной вспышки, необходимый аксессуар, с помощью которого можно получить мягкий рассеянный свет. Софтбокс удобный в работе, снабжается s-type кронштейном для крепления к вспышке. Размер, см – 40х40. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумочкой. Вес - 0,9 кг.