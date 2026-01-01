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Godox SFUV8080 cофтбокс для накамерных вспышек
Godox SFUV8080 cофтбокс для накамерных вспышек
Godox SFUV8080 cофтбокс для накамерных вспышек
Godox SFUV8080 cофтбокс для накамерных вспышек

Godox SFUV8080 cофтбокс для накамерных вспышек

Godox
Артикул: DAN-5367

Софтбокс Godox SFUV8080 для накамерных вспышек.

Складной софтбокс с креплением для накамерных вспышек. Размер - 80х80 см, Комплектуется кронштейн-адаптером с байонетом Bowens.

Описание

Конструкция софтбокса разработана таким образом, чтобы даже небольшой мощности вспышки было достаточно для полного заполнения его светом. Серебристая отражающая поверхность обеспечивает равномерное освещение и создает направленный поток света на выходе. Два рассеивателя (внутренний и внешний) помогают получить мягкий и равномерный световой поток.

Внутренний рассеиватель крепится к эластичной ленте внутри софтбокса, а внешний к козырьку софтбокса с помощью ленты-липучки. 

Кронштейн-адаптер изготовлен из прочного пластика и подходит для установки накамерных вспышек с прямоугольной или круглой головой. Кронштейн-адаптер устанавливается на стандартную стойку 5/8" и позволяет плавно регулировать угол наклона вспышки в пределах 180 градусов.

Софтбокс легко и быстро раскладывается по принципу лайт-диска, его тканевые стенки натянуты на упругие, металлические ребра.

Характеристики:

  • байонет - Bowens
  • размер - 80х80 см
  • вес с чехлом - 1,41 кг

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