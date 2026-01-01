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П-Фото (4602-536Р) мобильный софтбокс 40х40 см

П-Фото (4602-536Р) мобильный софтбокс 40х40 см

П-Фото
Артикул: NVF-1181

П-Фото (4602-536Р) – софтбокс с системой крепления. Размер 40х40 см. Предназначен для работы в студии и на выезде.

Описание

П-Фото (4602-536Р) мобильный софтбокс 40х40 см

Комплектация

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