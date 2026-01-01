П-Фото (4602-536Р) мобильный софтбокс 40х40 см

Синхрокабель с поддержкой ETTL для соединения фотокамеры Canon с управляемой внешней вспышкой. Длина (растягивается) до двух метров.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (4602-536Р) – софтбокс с системой крепления. Размер 40х40 см. Предназначен для работы в студии и на выезде.
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Синхрокабель с поддержкой ETTL для соединения фотокамеры Canon с управляемой внешней вспышкой. Длина (растягивается) до двух метров.
Fotokvant DOP-105 – универсальный комплект для профессиональной и большой домашней фотостудии. Состоит из трех фонов 2,7х11 и крепления на стену или потолок.
Базовый комплект, состоящий из трех фонов шириной 2,72 м и длиной 11 м. В комплекте представлены основные цвета: супер-белый, черный и нейтрально серый.
Система установки фонов крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.
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