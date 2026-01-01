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П-Фото (4613-6) быстрораскладной софтбокс 60x60 см для накамерных вспышек

П-Фото (4613-6) быстрораскладной софтбокс 60x60 см для накамерных вспышек

П-Фото
Артикул: NVF-1049

П-Фото (4613-6) – софтбокс для накамерной вспышки, раскладывается по технологии twist-flex.

Предназначен для работы в студии и на выезде. Комплектуется ножкой для накамерной вспышки. Размер софтбокса 60x60 см. Примерный вес 860 г. Для удобного хранения и транспортировки упакован в специальную сумку.

Описание

П-Фото (4613-6) быстрораскладной софтбокс 60x60 см для накамерных вспышек

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