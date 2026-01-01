П-Фото (4613-6) быстрораскладной софтбокс 60x60 см для накамерных вспышек

Grifon 2400nb – студийная стойка 69-240 см для установки осветителей и другого студийного оборудования до 3 кг. Стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (4613-6) – софтбокс для накамерной вспышки, раскладывается по технологии twist-flex.
Предназначен для работы в студии и на выезде. Комплектуется ножкой для накамерной вспышки. Размер софтбокса 60x60 см. Примерный вес 860 г. Для удобного хранения и транспортировки упакован в специальную сумку.
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Grifon 2400nb – студийная стойка 69-240 см для установки осветителей и другого студийного оборудования до 3 кг. Стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм.
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