П-Фото (4613-6) быстрораскладной софтбокс 60x60 см для накамерных вспышек

Артикул: NVF-1049

П-Фото (4613-6) – софтбокс для накамерной вспышки, раскладывается по технологии twist-flex.

Предназначен для работы в студии и на выезде. Комплектуется ножкой для накамерной вспышки. Размер софтбокса 60x60 см. Примерный вес 860 г. Для удобного хранения и транспортировки упакован в специальную сумку.