images
images
images
Yongnuo SF-18 батарейный блок для вспышек Sony
Yongnuo SF-18 батарейный блок для вспышек Sony
Yongnuo SF-18 батарейный блок для вспышек Sony

Yongnuo SF-18 батарейный блок для вспышек Sony

Yongnuo
Артикул: NVF-7765

Yongnuo SF-18 Sony – батарейный блок для вспышек Sony. Аналог батарейного блока Sony FA-EB1AM, предназначен для увеличения числа импульсов вспышки от одного комплекта батарей и ускорения времени перезаряда вспышки. Совместим с Sony HVL-F56AM.

Описание

Батарейный блок можно закрепить на камере в штативном гнезде с помощью фиксирующего винта или использоваться в специальном чехле для переноски в кармане, кофре или на ремне. Чехол-кофр открывается с двух сторон, что позволяет заменять батареи недоставая батарейный блок из чехла. Форм-фактор данного источника питания выполнен на 8 АА-батарей, что увеличивает скорость перезарядки вспышки. Питание осуществляется от батарей или аккумуляторов АА (наличие батарей или аккумуляторов во вспышке, при использовании внешнего источника питания обязательно).

Характеристики:

  • габариты, мм – 69х158х25
  • вес, г – 170

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Арт. NVF-3245
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке. В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. 6 цветов в наборе.

6 520 ₽
В корзину

Видео

Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Как фотографировать птиц, которые &quot;со свистом&quot; проносятся мимо вас?
Как фотографировать птиц, которые "со свистом" проносятся мимо вас?
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 3. Окончание
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.