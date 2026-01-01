images
Raylab Wedmaster PP-4500 источник питания для зарядки вспышек Speedlite

Raylab Wedmaster PP-4500 источник питания для зарядки вспышек Speedlite

Raylab
Артикул: FTR-1409

Raylab Wedmaster  PP-4500 – источник питания. Предназначен для зарядки вспышек Speedlite, которые оснащены разъемом внешнего питания, а также устанавливаемые на фотокамеры модели вспышек Canon, Nikon, Sony, Raylab.

Может использоваться в качестве источника питания для Raylab Freez или Raylab Freez II.

 

Описание

Комплект питания обеспечивает полную зарядку в течение 1 с таких моделей вспышек, как Canon 580 EX II, Nikon SB 900, Sony F58AM.

Raylab Wedmaster PP-4500 снабжен двумя выходами, что позволяет заряжать две вспышки одновременно. С обратной стороны прибора имеется удобный зажим для крепления на пояс.

Витой кабель питания Raylab PC-100C for Wedmaster совместим с моделями Canon, витой кабель питания Raylab PC-200N for Wedmaster совместим с моделями Nikon, витой кабель питания Raylab PC-400S for Wedmaster совместим с моделями Sony. В комплект не входит и приобретается отдельно.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор 12 модификаторов света для накамерных вспышек
Обзор 12 модификаторов света для накамерных вспышек
Эдуард Буба
Эдуард Буба
Анри Картье-Брессон
Анри Картье-Брессон
Вводный урок студийной фотосъемки часов с использованием базового начального оборудования
Вводный урок студийной фотосъемки часов с использованием базового начального оборудования
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.