Raylab Wedmaster PP-4500 источник питания для зарядки вспышек Speedlite

Описание

Комплект питания обеспечивает полную зарядку в течение 1 с таких моделей вспышек, как Canon 580 EX II, Nikon SB 900, Sony F58AM.

Raylab Wedmaster PP-4500 снабжен двумя выходами, что позволяет заряжать две вспышки одновременно. С обратной стороны прибора имеется удобный зажим для крепления на пояс.

Витой кабель питания Raylab PC-100C for Wedmaster совместим с моделями Canon, витой кабель питания Raylab PC-200N for Wedmaster совместим с моделями Nikon, витой кабель питания Raylab PC-400S for Wedmaster совместим с моделями Sony. В комплект не входит и приобретается отдельно.