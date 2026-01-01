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Raylab RL-FW50 аккумулятор 1030мАч для Alpha ILCE-7M2, NEX-7, NEX-6
Raylab RL-FW50 аккумулятор 1030мАч для Alpha ILCE-7M2, NEX-7, NEX-6
Raylab RL-FW50 аккумулятор 1030мАч для Alpha ILCE-7M2, NEX-7, NEX-6

Raylab RL-FW50 аккумулятор 1030мАч для Alpha ILCE-7M2, NEX-7, NEX-6

Raylab
Артикул: DAN-7513

Аккумулятор Raylab RL-FW50 1030мАч для Sony Alpha.

Надежный и качественный источники питания, подобный Sony NP-FW50. Емкость - 1030 мАч, напряжение - 7,4 В. Совместим с фотокамерами Sony Alpha ILCE-7S II, Alpha ILCE-7R II, Alpha ILCE-7 II, Alpha ILCE-7S, Alpha ILCE-6300, Alpha ILCE-3500, ILCE-QX1, DSC-RX10 III, DSC-RX10 II, Alpha ILCE-7, Alpha ILCE-3000K, Alpha NEX-3, Alpha NEX-5, Alpha NEX-C3, Alpha SLT-A35, Alpha SLT-A33, Alpha SLT-A55, Alpha ILCE-7R, Alpha ILCE-6000, Alpha ILCE-6500.

Описание

Raylab RL-FW50 аккумулятор 1030мАч для Alpha ILCE-7M2, NEX-7, NEX-6

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