Фон пластиковый Wansen PB-1220 голубой, размер - 1,2х2 м.
Пластиковый, матовый фон голубого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Selens 842243 Texture Background Fabric Sky Blue 16 фон с текстурой 70*100 cm. Художественный фон размером 70х100 см. Изготовлен на нетканной основе, окрашен с одной стороны. Рисунок фона имеет текстуру. Можно сворачить для хранения и транспортировки. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта.
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Фон пластиковый Wansen PB-1220 голубой, размер - 1,2х2 м.
Пластиковый, матовый фон голубого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.
Фон пластиковый Wansen PB-1220 светло-серый, размер - 1,2х2 м.
Пластиковый, матовый фон светло-серого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.
Фон бумажный Vibrantone VBRT1207 Steel Grey 07, размер - 1,35x11 м, цвет - стальной.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x11 м.
Fotokvant BGP-0610-02 Sky Blue фон бумажный 0.6х10 м небесно-голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Рекомендуется для предметной съемки. Можно использовать для детского творчества. Внимание ! Размер фона имеет допуск по ширине +/- 1,5 см.