LAXY №21 фон пластиковый рисунок мраморный

Комплект пластиковых фонов для предметной съемки Falcon Eyes BGK-0613.
Набор из трех фонов и стойки с перекладиной. Размер фонов - 132 х 63 см. Высота стойки регулируется от 35 до 63 см. Цвета - черный, серый и белый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Художественный пластиковый фон LAXY №21.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует полированный камень с разноцветным мраморным рисунком.
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Комплект пластиковых фонов для предметной съемки Falcon Eyes BGK-0613.
Набор из трех фонов и стойки с перекладиной. Размер фонов - 132 х 63 см. Высота стойки регулируется от 35 до 63 см. Цвета - черный, серый и белый.
Штатив QZSD Q108 с видеоголовой выполенен из аллюминия. Рабочая высота - до 129 см, максимальная нагрузка - до 5 кг. Рекомендуется для профессиональной и любительской видео- и фотосъемки.
Художественный пластиковый фон LAXY №44.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок на фоне представляет собой абстрактное изображение в черных, серых и желтых тонах.