LAXY №21 фон пластиковый рисунок мраморный

Арт. DAN-4797

до конца распродажи 4 дн, 21 ч

Художественный пластиковый фон LAXY №44.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок на фоне представляет собой абстрактное изображение в черных, серых и желтых тонах.