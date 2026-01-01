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LAXY №21 фон пластиковый рисунок мраморный

LAXY №21 фон пластиковый рисунок мраморный

Laxy
Артикул: DAN-4780

Художественный пластиковый фон LAXY №21.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует полированный камень с разноцветным мраморным рисунком.


Описание

LAXY №21 фон пластиковый рисунок мраморный

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