Fotokvant BV-1410 Black черный бархатный студийный фон на ПВХ основе 1,46х1 м

Сумка-противовес Fotokvant DAN-2582.
Неопреновая сумка, которую наполняют песком и используют в качестве противовеса в стойках или штативах, благодаря чему аппаратура страбилизируется и не переворачивает стойку. Размер - 26х26 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BV-1410 Black – изготовлен из специального нетканого полотна с цветным напылением под бархат, которое хорошо поглощает свет.
Используется для предметной съемки. Цвет – черный. Фон практически не бликует, что делает его оптимальным выбором для предметной фотосъемки. Размер, м – 1,46х1.
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Сумка-противовес Fotokvant DAN-2582.
Неопреновая сумка, которую наполняют песком и используют в качестве противовеса в стойках или штативах, благодаря чему аппаратура страбилизируется и не переворачивает стойку. Размер - 26х26 см.
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет светло-серый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.