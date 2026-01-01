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Fotokvant BV-1410 Black черный бархатный студийный фон на ПВХ основе 1,46х1 м
Fotokvant BV-1410 Black черный бархатный студийный фон на ПВХ основе 1,46х1 м
Fotokvant BV-1410 Black черный бархатный студийный фон на ПВХ основе 1,46х1 м
Fotokvant BV-1410 Black черный бархатный студийный фон на ПВХ основе 1,46х1 м
Fotokvant BV-1410 Black черный бархатный студийный фон на ПВХ основе 1,46х1 м

Fotokvant BV-1410 Black черный бархатный студийный фон на ПВХ основе 1,46х1 м

Fotokvant
Артикул: NVF-3120

Fotokvant BV-1410 Black – изготовлен из специального нетканого полотна с цветным напылением под бархат, которое хорошо поглощает свет.

Используется для предметной съемки. Цвет – черный. Фон практически не бликует, что делает его оптимальным выбором для предметной фотосъемки. Размер, м – 1,46х1.

Описание

Fotokvant BV-1410 Black черный бархатный студийный фон на ПВХ основе 1,46х1 м

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