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KUPO CSS-2415BU Cloth Spike Tape blue 24mm*13,72m скотч синий

KUPO CSS-2415BU Cloth Spike Tape blue 24mm*13,72m скотч синий

Kupo
Артикул: OLE-3177

Профессиональный тейп ярко-синего цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Бесследно удаляется. Светится в ультрафиолете. Термостойкость до  80°С. Ширина ленты 24 мм, длина 13,72 м

Описание

Характеристики:

  • Ширина 24 мм
  • Длина 13,72 м
  • Цвет ярко-синий
  • Материал основы ткань
  • Клеящий слой синтетический каучук

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