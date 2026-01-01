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KUPO CSS-1215OG Cloth Spike Tape orange 12mm*13,72m скотч оранжевый

KUPO CSS-1215OG Cloth Spike Tape orange 12mm*13,72m скотч оранжевый

Kupo
Артикул: OLE-3174

Профессиональный тейп ярко-оранжевого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Бесследно удаляется. Светится в ультрафиолете. Термостойкость до  80°С. Ширина ленты 12 мм, длина 13,72 м

Описание

Характеристики:

  • Ширина 12 мм
  • Длина 13,72 м
  • Цвет ярко-оранжевый
  • Материал основы ткань
  • Клеящий слой синтетический каучук

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