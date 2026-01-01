Wansen BS-0710-841351 Dark Green шелковый фон 70×100 см темно-изумрудный

- Цвет - темный изумруд
- Размер - 70х100 см
- Материал - шелк
Wansen BS-1014-841325 Bright Black шелковый фон 1x1.4 м черный блеск.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Wansen BS-0710-841351 Dark Green шелковый фон 70x100 см темно-изумрудный.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen BS-1014-841325 Bright Black шелковый фон 1x1.4 м черный блеск.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Переходник Fotokvant MAC-13 с TRS на TRRS.
Переходник дает возможность подключить оборудование (микрофон) с контактом TRS к стандартным устройствам, имеющим TRRS-разъем, таким как, например, камеры и фотоаппараты.
Wansen BS-0710-841335 Pink шелковый фон 70x100 см барби.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Wansen BS-0710-841329 Purple шелковый фон 70x100 см бордово-фиолетовый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Фон стеклянный Fotokvant GLB-6060-B зеркальный черный, размер - 60х60 см. Художественный стеклянный фон размером 60х60 см. Изготовлен из закаленного стекла. По бокам и на углах имеет защитные буферы из пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта в виде его отражения. Цвет фона - черный.
Звездообразный винт Fotokvant M8-S для студийного оборудования.
Винт со стандартной резьбой М8 и звездообразной головкой для крепления студийного оборудования. Звездообразная форма головки дает возможность комфортно и с достаточным усилием зажать винт рукой, не применяя специальных ключей. Винт - металлический, головка выполнена из технополимера. Длина резьбовой части - 25 мм.
Wansen BS-0710-841342 Champagne шелковый фон 70x100 см шампань.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Wansen BS-0710-841326 Ruby Red шелковый фон 70x100 см кумачовый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Пластиковый фон Fotokvant PBT-6060-V с текстурой дерева венге.
Художественный пластиковый фон размером 60х60 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует текстуру и внешний вид дерева венге.