Superior 7050 MIST GRAY фон пластиковый 1,0х1,3 м матовый цвет светло-серый

Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
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Глянцевый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность.
Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Falcon Eyes PBF-60AB – складной фотобокс 60х60х60 см, предназначен для съемки небольших предметов. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый). Стенки фотобокса изготовлены из полимера, каркас – стальные рамки. Вес – 2,2 кг.