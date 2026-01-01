images
Superior 1309-1013 SUPER WHITE MATT фон пластиковый 1,0х1,3 м матовый цвет белый

Superior 1309-1013 SUPER WHITE MATT фон пластиковый 1,0х1,3 м матовый цвет белый

Superior
Артикул: FTR-1100

Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность.

Пластиковый фон Superior имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Универсальные параметры фона позволяют использовать его в различных условиях съемки.

Описание

Superior 1309-1013 SUPER WHITE MATT фон пластиковый 1,0х1,3 м матовый цвет белый

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Falcon Eyes L-кронштейн с байонетом Bowens для накамерной вспышки
Арт. VBR-212
Falcon Eyes L-кронштейн с байонетом Bowens для накамерной вспышки
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes L – металлический кронштейн с переходником, с помощью которого фотограф может использовать насадки для студийных вспышек с байонетом Bowens с накамерными вспышками. Вес - 0,5 кг.

2 660 ₽
В корзину

Видео

Постановка света при съемке застольных сцен
Постановка света при съемке застольных сцен
Видеоурок &quot;10 отличных поз для свадебной портретной фотосъемки&quot;
Видеоурок "10 отличных поз для свадебной портретной фотосъемки"
Просто о том, что такое ГРИП и от чего она зависит
Просто о том, что такое ГРИП и от чего она зависит
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.