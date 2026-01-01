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FST 100х200 Pink фон пластиковый розовый матовый

FST 100х200 Pink фон пластиковый розовый матовый

FST
Артикул: NVF-8804

FST 100х200 Pink – пластиковый, розовый, матовый студийный фон.

Матовая поверхность фона предотвращает образование бликов. Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, легко моется. Идеально подходит для предметной фотосъемки. Размер – 100х200 см. Цвет – розовый.

Описание

FST 100х200 Pink фон пластиковый розовый матовый

Комплектация

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Предметная съемка. Все, что нужно знать фотографу

Как правильно выбрать студийный фон для профессиональной и домашней фотостудии.Пластиковый фон.

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Фотофон изготовлен из тонкого пластика. Не мнется, гибкий, легко сворачивается в трубочку, приятный и мягкий на ощупь. Матовая поверхность не производит бликов при съемке, в связи с чем фон подходит для макросъемки. Фоны не подвержены выцветанию, для их изготовления использовалась печать с эффектом 3D. Пластиковые фоны LAXY легко очищаются от любых видов загрязнений, не только мыльной водой и губкой, но и спиртовыми растворами. Размер - 30х30 см.

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