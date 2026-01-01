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П-Фото (1202-0711) фон пластиковый 0,7х1,0 м комби черный/серый

П-Фото (1202-0711) фон пластиковый 0,7х1,0 м комби черный/серый

П-Фото
Артикул: FTR-809

Фон студийный Fotokvant глянцевый пластиковый.

Цвет комбинированный – черный и серый. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.

Описание

П-Фото (1202-0711) фон пластиковый 0,7х1,0 м комби черный/серый

Комплектация

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Предметная съемка. Все, что нужно знать фотографу

Как правильно выбрать студийный фон для профессиональной и домашней фотостудии. Пластиковый фон

(1202-0711)

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