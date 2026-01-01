П-Фото (1202-0711) фон пластиковый 0,7х1,0 м комби черный/серый

Fotokvant CAP-58х05 – крышка с насадками для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 5 масок для объектива диаметром 58 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный Fotokvant глянцевый пластиковый.
Цвет комбинированный – черный и серый. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.
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Fotokvant CAP-58х05 – крышка с насадками для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 5 масок для объектива диаметром 58 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.