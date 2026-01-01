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П-Фото фон пластиковый 0,7х1,0 м зеленый матовый

П-Фото фон пластиковый 0,7х1,0 м зеленый матовый

П-Фото
Артикул: FTR-801

Фон студийный П-Фото матовый пластиковый.

Цвет зеленый. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.

Описание

П-Фото фон пластиковый 0,7х1,0 м зеленый матовый

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