П-Фото фон пластиковый 0,7х1,0 м зеленый матовый

Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм).
Черного цвета. Предназначен для использования со стойками серии Century. Вес - 0,85 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный П-Фото матовый пластиковый.
Цвет зеленый. Размер 0,7х1,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.
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Kupo KCP200B 2-1/2 GRIP HEAD-BLACK – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм).
Черного цвета. Предназначен для использования со стойками серии Century. Вес - 0,85 кг.
Fotokvant BP-0710 Green – фон пластиковый. Цвет зеленый. Матовый. Размер, м – 0,7х1,0.
Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.