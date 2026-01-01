П-Фото (1202-2050) фон пластиковый 2х5 м белый глянцевый.

Арт. DAN-2741

Картридер и USB-хаб Fotokvant USB-hab-2.

Удобный и несомненно полезный девайс сочетающий в себе картридер и USB-хаб. Картридер расчитан на такие форматы карт памяти как MS, M2, SD/MMC, TF. Разветвитель USB имеет три порта формата USB 2.0. Размер - 45х25х77 мм. Длина шнура - 20 см.