П-Фото (1202-2050) фон пластиковый 2х5 м белый глянцевый.

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон студийный П-Фото двусторонний – глянцевый пластик.
Цвет белый. Размер 2,0х5,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.
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FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Картридер и USB-хаб Fotokvant USB-hab-2.
Удобный и несомненно полезный девайс сочетающий в себе картридер и USB-хаб. Картридер расчитан на такие форматы карт памяти как MS, M2, SD/MMC, TF. Разветвитель USB имеет три порта формата USB 2.0. Размер - 45х25х77 мм. Длина шнура - 20 см.
Grifon CB-05 – клипса с винтовым зажимом. Используется для того, чтоб прижать фон к некой трубчатой конструкции или для фиксации пластикого фона на предметном столике.