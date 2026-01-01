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П-Фото (1202-2050) фон пластиковый 2х5 м белый глянцевый.

П-Фото (1202-2050) фон пластиковый 2х5 м белый глянцевый.

П-Фото
Артикул: FTR-573

Фон студийный П-Фото двусторонний – глянцевый пластик.

Цвет белый. Размер 2,0х5,0 м. Идеально подходит для предметной съемки.

Описание

П-Фото (1202-2050) фон пластиковый 2х5 м белый глянцевый.

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