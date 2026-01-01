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Colorama CO8430 Colormatt Russet пластиковый фон 1х1,3 м цвет коричневый

Colorama CO8430 Colormatt Russet пластиковый фон 1х1,3 м цвет коричневый

Colorama
Артикул: NVF-7553

Colorama CO8430 Colormatt Russet 1х1,3 –  пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, м – 1х1,3.

Описание

Colorama CO8430 Colormatt Russet пластиковый фон 1х1,3 м цвет коричневый

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