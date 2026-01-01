Colorama CO8430 Colormatt Russet пластиковый фон 1х1,3 м цвет коричневый

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Colorama CO8430 Colormatt Russet 1х1,3 – пластиковый студийный фон применяют для предметной съемки, когда требуется полированная поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, м – 1х1,3.
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Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.