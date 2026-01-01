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Superior 17 Carnation Pink фон бумажный 2,72x11м цвет розовая гвоздика
Superior 17 Carnation Pink фон бумажный 2,72x11м цвет розовая гвоздика
Superior 17 Carnation Pink фон бумажный 2,72x11м цвет розовая гвоздика
Superior 17 Carnation Pink фон бумажный 2,72x11м цвет розовая гвоздика
Superior 17 Carnation Pink фон бумажный 2,72x11м цвет розовая гвоздика

Superior 17 Carnation Pink фон бумажный 2,72x11м цвет розовая гвоздика

Superior
Артикул: FTR-1087

Бумажный фон Superior 17 Carnation Pink фон бумажный 2,72x11м цвет розовая гвоздика является тонкой копией фона Savage (3-12) Coral фон бумажный 2,7x11 м розовый коралл.

Размер 2,72х11,0 метров. Плотность фона – 145 г/м2.

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

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