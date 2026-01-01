Superior 02 Sky Blue фон бумажный 2,72x11м цвет небесно-голубой.

Lastolite LL LR83344R полотна на раме SkyRapid XLarge 3x3м.
Каркасная панель с полотном диффузором (1,25 стопа). Каркас изготовлен из алюминия и вместе с диффузором упакован в жеский кофр. Вес комплекта - 5,2 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бумажный фон известной американской фирмы Superior. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке. Плотность фона – 145 г/м2.
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Lastolite LL LR83344R полотна на раме SkyRapid XLarge 3x3м.
Каркасная панель с полотном диффузором (1,25 стопа). Каркас изготовлен из алюминия и вместе с диффузором упакован в жеский кофр. Вес комплекта - 5,2 кг.
Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.
Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.
Бумажный фон Savage (20-12) Black известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.