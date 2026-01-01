Savage (71-1253) Deep Yellow фон бумажный 1,35x11 м темно-желтый

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.
Совместимость с системами крепления
Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:
- Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2117 (ворота для лёгких фонов 2.1×1.7 м).
- Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
Рекомендации по использованию
- Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
- Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
- Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.
- Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.
Уход и хранение
- Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
- Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
- Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
- Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Производство - США.