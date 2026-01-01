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Savage (20-140) Black фон бумажный 3.56x32 м черный

Savage (20-140) Black фон бумажный 3.56x32 м черный

Savage
Артикул: DAN-6839

Фон бумажный Savage (20-140) Black, размер - 3,56x32 м, черный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Плотность фона – 160 г/м2. Поставляется на картонной трубе. Размер - 3,56x32 м.


Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе, и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона хватит не на одну фотосессию!

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

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