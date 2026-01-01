Falcon Eyes B-4W – система подъема фона. Предназначена для установки на стену или потолок. Возможно компактное хранение и быстрая смена нескольких фонов (до 4 шт).
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon 25 фон бумажный 2,7х10 м бежевый.
Бумажный фон Grifon 25 - бежевый фон из бумаги шириной 2,7 м и длиной 10 метров, ширина тубуса – 2,75 м. Плотность бумаги - 145 г/м2.
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Falcon Eyes B-4W – система подъема фона. Предназначена для установки на стену или потолок. Возможно компактное хранение и быстрая смена нескольких фонов (до 4 шт).
Фон бумажный Raylab 024 Light Purple фон бумажный 2.72x11 м светло-фиолетовый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Grifon 04 фон бумажный 2,7х10 м серый.
Бумажный фон Grifon 04 - серый фон из бумаги шириной 2,7 м и длиной 10 метров, ширина тубуса – 2,75 м. Плотность бумаги - 145 г/м2.
Grifon 93 фон бумажный 2,7х10 м белый
Бумажный фон Grifon 93 - белый фон из бумаги шириной 2,7 м и длиной 10 метров, ширина тубуса – 2,75 м. Плотность бумаги - 145 г/м2.
Фон бумажный Savage (9-12) Stone Grey серый камень, размер - 2,7x11 м.
Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 2,72х11 м.
Grifon 57 фон бумажный 2,7х10 м тёмно-серый
Бумажный фон Grifon 57 - тёмно-серый фон из бумаги шириной 2,7 м и длиной 10 метров, ширина тубуса – 2,75 м. Плотность бумаги - 145 г/м2.
Фон бумажный Raylab 034 Thunder Grey фон бумажный 2.72x11 м темно-серый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.
Фон бумажный Grifon 55, бирюзовый, размер - 2,7х10 м.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги плотностью 145 г/м, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,7х10 м.