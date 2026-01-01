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Grifon 25 фон бумажный 2,7х10 м бежевый

Grifon 25 фон бумажный 2,7х10 м бежевый

Grifon
Артикул: DAN-9127

Grifon 25 фон бумажный 2,7х10 м бежевый.

Бумажный фон Grifon 25 - бежевый фон из бумаги шириной 2,7 м и длиной 10 метров, ширина тубуса – 2,75 м. Плотность бумаги - 145 г/м2.

Описание

Grifon 25 фон бумажный 2,7х10 м бежевый

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