FST 1041 MARINE BLUE фон бумажный темно-синий 2,72х11 м

Для использования зафиксируйте фон в держателе и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной одиннадцать метров хватит не на одну фотосессию!
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый. Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-21 размером 2,72х11 м цвет - пыльно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую небликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.