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FST 1032 SNOW бумажный фон снежный 2,72х9 м
FST 1032 SNOW бумажный фон снежный 2,72х9 м

FST 1032 SNOW бумажный фон снежный 2,72х9 м

FST
Артикул: OLE-2704

Бумажный фон в рулоне 2,72 х 9 метров из матовой мелкозернистой бумаги высокой прочности цвета снега. Внутренний диаметр трубы - 47 мм.  Полное отсутствие текстуры, фон равномерно распределяет отраженный свет. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Используется в фото- и видеосъемках. 

Описание

Внимание! Ни один цвет фона реального не совпадает и не может совпадать с изображением на вашем мониторе по физическим причинам. Фоны мы видим за счет отраженного света, поэтому их цвет зависит от внешнего освещения – качества, количества и даже от внешнего окружения, кроме того большинство производителей меняют незначительно тон фона от партии к партии. Цвет фона на мониторе зависит от настроек монитора, времени работы монитора, исправности и даже нагруженности видеокарты, кроме того – зависит от того, как снимали, при каком освещении, цветовых настроек камеры, алгоритмов обработки цвета в камере. Мы прикладываем массу усилий, чтобы цвет фона на вашем мониторе максимально был приближен к реальному цвету, но добиться полного совпадения – невозможно. Поэтому, если вы хотите попасть тон в тон, то необходимо либо заказать палитру фонов (если она есть у производителя), либо приехать в магазин и приобрести или заказать доставку после просмотра фона. И даже в этом случае мы не гарантируем, что при вашем освещении фон даст 100% такой же оттенок.

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