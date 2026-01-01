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FST 1025 PHOTOGRAPHIC GREY фон бумажный серый фотографический 2,72х11 м

FST 1025 PHOTOGRAPHIC GREY фон бумажный серый фотографический 2,72х11 м

FST
Артикул: DAN-8454

Фон бумажный FST 1025, размер - 2,72х11 м, цвет - серый. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе шириной 2,75 м. 

Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной одиннадцать метров хватит не на одну фотосессию!

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