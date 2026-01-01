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FST 1020 Sky blue фон бумажный небесно-голубой 2,72х11 м

FST 1020 Sky blue фон бумажный небесно-голубой 2,72х11 м

FST
Артикул: DAN-8449

FST 1020 SKY BLUE – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м.

Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной одиннадцать метров хватит не на одну фотосессию!

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