FST 1010 CHROMAGREEN фон бумажный зелёный хромакей 3,55x15, шт

Grifon MCH-02 цепь металлическая для систем подъёма фонов. Длина 3,8 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
FST 1010 CHROMAGREEN фон бумажный зелёный хромакей 3,55x15. Предназначен для создания студийных фото и видео. Цельное полотно фотофона не имеет швов, стыков, заломов и иных видимых соединений. Изготовлен из высокопрочной мелкозернистой бумаги с плотностью 190 г/м2. Преимущество фона — в совершенно матовой поверхности и абсолютном отсутствии текстуры. Размер 3,55х15,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе длиной 3,55 м, упакован в плотный тубус. Внутренний диаметр трубы - 61мм. Вес - 16 кг.
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Grifon MCH-02 цепь металлическая для систем подъёма фонов. Длина 3,8 м.
Держатель Raylab BS-S1 для бумажного фона.
Комплект для монтажа бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу. Зажимы могут устанавливаться на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона.
Fotokvant BGP-2711-44 Black — профессиональный черный бумажный фон для студии
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Алюминиевая трубка для фона имеет внутреннюю прочную алюминиевую основу, которая позволяет соединять две секции трубки с помощью шестигранного ключа. Предназначена для установки в рулон цельнонатянутого бумажного фона. Предотвращает деформацию рулона бумажного фона под действием силы тяжести. Длина 3,66 мм, диаметр 50 см.