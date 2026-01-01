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FST 1010 CHROMAGREEN фон бумажный зелёный хромакей 3,55x15, шт
FST 1010 CHROMAGREEN фон бумажный зелёный хромакей 3,55x15, шт

FST 1010 CHROMAGREEN фон бумажный зелёный хромакей 3,55x15, шт

FST
Артикул: MTG-2781

FST 1010 CHROMAGREEN фон бумажный зелёный хромакей 3,55x15. Предназначен для создания студийных фото и видео. Цельное полотно фотофона не имеет швов, стыков, заломов и иных видимых соединений. Изготовлен из высокопрочной мелкозернистой бумаги с плотностью 190 г/м2. Преимущество фона — в совершенно матовой поверхности и абсолютном отсутствии текстуры. Размер 3,55х15,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе длиной 3,55 м, упакован в плотный тубус. Внутренний диаметр трубы - 61мм. Вес - 16 кг.

Описание

FST 1010 CHROMAGREEN фон бумажный зелёный хромакей 3,55x15, шт

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