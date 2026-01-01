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Lumifor LBGN-2050 White нетканый фон 200x500 см белый

Lumifor LBGN-2050 White нетканый фон 200x500 см белый

Lumifor
Артикул: NVF-8999

Lumifor LBGN-2050 White – нетканый фон для использования в предметной и портретной съемке.

Изготовлен из очень качественного, плотного, матового, нетканого материала. Фон намотан на картонную трубу, что упрощает его транспортировку и последующую установку на выездных съемках. Фон достаточно прочный, его можно мыть и протирать влажной тканью. Размер – 200х500 см. Цвет – белый.

Описание

Lumifor LBGN-2050 White нетканый фон 200x500 см белый

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