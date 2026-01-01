Lumifor LBGN-2050 White нетканый фон 200x500 см белый

Fotokvant RAC-BHC1 (1210) - комплект, состоящий из пары кронштейнов для крепления фона на стену или потолок.
Используется вместе с гантелями Fotokvant RAC-BR. Длина крюка - 13 см. Материал изготовления - сталь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LBGN-2050 White – нетканый фон для использования в предметной и портретной съемке.
Изготовлен из очень качественного, плотного, матового, нетканого материала. Фон намотан на картонную трубу, что упрощает его транспортировку и последующую установку на выездных съемках. Фон достаточно прочный, его можно мыть и протирать влажной тканью. Размер – 200х500 см. Цвет – белый.
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Fotokvant RAC-BHC1 (1210) - комплект, состоящий из пары кронштейнов для крепления фона на стену или потолок.
Используется вместе с гантелями Fotokvant RAC-BR. Длина крюка - 13 см. Материал изготовления - сталь.
Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.
Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.
Grifon F6-155W – лампа энергосберегающая Е27/155 Вт для комплектов и наборов. Цветовая температура 5500К.