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П-Фото BN-2160 Blue нетканый фон 2,1х6,0 м голубой

П-Фото BN-2160 Blue нетканый фон 2,1х6,0 м голубой

П-Фото
Артикул: NVF-615

Фон нетканый П-Фото BN-2160.

Размер 2,1х6,0 м. Цвет голубой. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

Описание

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

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