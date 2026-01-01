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П-Фото BN-2860 Brown фотофон нетканый 2,8х6 м коричневый

П-Фото BN-2860 Brown фотофон нетканый 2,8х6 м коричневый

П-Фото
Артикул: FTR-773

Фон П-Фото BN-2860 нетканый. Размер 2,8х6 м. Цвет коричневый. Поставляется на картонной трубе шириной 2,85 м.

Описание

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

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