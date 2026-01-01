images
П-Фото BN-2860 Bordeaux фотофон нетканый 2,8х6 м бордо

П-Фото BN-2860 Bordeaux фотофон нетканый 2,8х6 м бордо

П-Фото
Артикул: FTR-770

Фон Fotokvant BN-2860 нетканый. Размер 2,8х6 м. Цвет бордовый. Поставляется на картонной трубе шириной 2,85 м.

Описание

П-Фото BN-2860 Bordeaux фотофон нетканый 2,8х6 м бордо

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Арт. FTR-750
Savage (5-12) Ultramarine фон бумажный 2,7x11 м ультрамарин
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотофон Savage (5-12) Ultramarine - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину
Fotokvant BN-2770 Blue нетканый фон 2,75х7 м голубой
Fotokvant BN-2770 Blue нетканый фон 2,75х7 м голубой
Fotokvant BN-2770 Blue нетканый фон 2,75х7 м голубой
Арт. NVF-1541
Fotokvant BN-2770 Blue нетканый фон 2,75х7 м голубой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-2711. Цвет голубой. Размер 2,75х7 м.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 3,1 кг.

3 000 ₽
В корзину
Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7х11 м с потолочным креплением
Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7х11 м с потолочным креплением
Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7х11 м с потолочным креплением
Арт. DOP-105
Fotokvant DOP-105 комплект из трех фонов 2,7х11 м с потолочным креплением
Наличие
более 10 шт

Fotokvant DOP-105 – универсальный комплект для профессиональной и большой домашней фотостудии. Состоит из трех фонов 2,7х11 и крепления на стену или потолок.

Базовый комплект, состоящий из трех фонов шириной 2,72 м и длиной 11 м. В комплекте представлены основные цвета: супер-белый, черный и нейтрально серый.

Система установки фонов крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.

17 560 ₽
В корзину
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Арт. FTR-874
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Наличие
более 10 шт

Система Grifon B-3W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.

5 280 ₽
В корзину

Видео

Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Стэнли Грин - военный фотограф, автор &quot;Черного паспорта&quot; и не только
Стэнли Грин - военный фотограф, автор "Черного паспорта" и не только
Бенджамин Внук – шведский фотограф с уникальным стилем
Бенджамин Внук – шведский фотограф с уникальным стилем
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.