Fotokvant BN-1650 Violet нетканый фон 1,6х5,0 м фиалковый

Артикул: DAN-4396

Нетканый фон Fotokvant BN-1650 Violet 1,6х5,0 м фиалковый.

Подходит для домашней студии и съемки на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.