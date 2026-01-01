Fotokvant BN-1621 Violet нетканый фон 1,6х2,1 м фиалковый

Артикул: DAN-4395

Нетканый фон Fotokvant BN-1621 Violet 1,6х2,1 м фиалковый.

Подходит для домашней студии и съемки на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.