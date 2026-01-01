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Fotokvant BN-1621 Lemon нетканый фон 1,6х2,1 м лимонный
Fotokvant BN-1621 Lemon нетканый фон 1,6х2,1 м лимонный
Fotokvant BN-1621 Lemon нетканый фон 1,6х2,1 м лимонный

Fotokvant BN-1621 Lemon нетканый фон 1,6х2,1 м лимонный

Fotokvant
Артикул: DAN-4488

Нетканый фон Fotokvant BN-1621 Lemon, размер - 1,6х2,1 м.

Фон нетканый, размер - 1,6х2,1 м. Цвет - лимонный. Нетканые фоны Fotokvant относятся к лучшим по качеству среди аналогичных нетканых фонов. Фоны зарекомендовали себя как одни из самых недорогих, но надежных и уже вошли в обиход многих фотографов на постоянной основе. Подходит для домашней студии и съемки на выезде. Вес - 0,9 кг.


Описание

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна.

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