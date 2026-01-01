Superior 54 Green фон тканевый хромакей 3,0x4,8 м цвет зеленый

Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон тканевый Superior 54 Green хромакей 3,0x4,8 м.
Тканевый фон зеленого цвета. Размер - 3,0х4,8 м. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе.
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Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
Фон тканевый Fotokvant BG-3030 Green.
Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Размер - 3х3 м. Цвет - зеленый.