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Superior 54 Green фон тканевый хромакей 3,0x4,8 м цвет зеленый

Superior 54 Green фон тканевый хромакей 3,0x4,8 м цвет зеленый

Superior
Артикул: DAN-3398

Фон тканевый Superior 54 Green хромакей 3,0x4,8 м.

Тканевый фон зеленого цвета. Размер - 3,0х4,8 м. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. 

Описание

Superior 54 Green фон тканевый хромакей 3,0x4,8 м цвет зеленый

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