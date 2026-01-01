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Superior 01 Deep Blue фон тканевый 3,0х7,3 м цвет насыщенный синий

Superior 01 Deep Blue фон тканевый 3,0х7,3 м цвет насыщенный синий

Superior
Артикул: NVF-3059

Superior 01 Deep Blue – тканевый фон серого цвета. Размер 3,0х7,3 м. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе.

Описание

Superior 01 Deep Blue фон тканевый 3,0х7,3 м цвет насыщенный синий

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