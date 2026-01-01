Superior 01 Deep Blue фон тканевый 3,0х7,3 м цвет насыщенный синий

Тканевый фон Grifon - пятнистый сине-белый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Superior 01 Deep Blue – тканевый фон серого цвета. Размер 3,0х7,3 м. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе.
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Тканевый фон Grifon - пятнистый сине-белый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Falcon Eyes В-8510/H – мобильная система установки фона типа «ворота» с телескопической верхней перекладиной. Предназначена для работы с тканевыми фонами, возможна так же установка любых рулонных фонов. Система удобна в эксплуатации, хранении и легкая при транспортировке. Может быть использована для студийной съемки и фотографии на выезде. Длина в упаковке - 126 см.
Falcon Eyes ST-0611CT – мобильный стол для предметной съемки, имеет удобную конструкцию. Для начала работы достаточно просто разложить раму стола и установить полотно, закрепив его фиксаторами из комплекта.