Phottix 83510 бесшовный фон-муслин 3x6 м белого цвета

Артикул: NVF-2789

Бесшовный фон-муслин Phottix 3x6 м – для студийной фотосъемки. Фон может быть использован для драпировки или повешен на держатель. Сделан из белого муслина. Габариты – 3х6, вес – 2,4 кг.