Phottix 83510 бесшовный фон-муслин 3x6 м белого цвета

Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бесшовный фон-муслин Phottix 3x6 м – для студийной фотосъемки. Фон может быть использован для драпировки или повешен на держатель. Сделан из белого муслина. Габариты – 3х6, вес – 2,4 кг.
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